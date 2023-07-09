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Гёте выиграл основную гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, Бедрин — 18-й

Гёте выиграл основную гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, Бедрин — 18-й
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Оливер Гёте стал победителем основной гонки Формулы-3 в Сильверстоуне. После старта со второго места Гёте сохранил резину чуть лучше, чем напарник по команде Лоренцо Форнароли, и сумел опередить второго пилота «Трайдента». Пепе Мартин занял третье место.

Российский гонщик Никита Бедрин после старта с 19-го места уже на первом круге прорвался на 13-е место, однако не сумел добиться дальнейшего прогресса. На сырой трассе под конец гонки Бедрин потерял несколько мест и финишировал 18-м.

Формула-3. Сильверстоун. Основная гонка

1. Оливер Гёте — 22 круга
2. Лоренцо Форнароли +1.7
3. Пепе Марти +2.1
4. Пол Арон +4.3
5. Кристиан Мэнселл +5.9
6. Габриэль Бортолето +7.3
7. Габриэле Мини +7.9
8. Франко Колапинто +8.5
9. Кайо Коллет +9.6
10. Грегуар Соси +10.0...
16. Дино Беганович +14.0...
18. Никита Бедрин +15.4.

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