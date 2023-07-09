Экологические активисты намекнули на то, что попытаются остановить Гран-при Великобритании

Организация экологических активистов «Просто остановите нефть» в своих социальных сетях выложили материалы с прошлогоднего протеста с намёком о возможном повторении беспорядков на сегодняшней гонке, сообщает Daily Mail.

В прошлом году пятеро протестующих оказались на трассе во время того, как мимо них проезжали болиды «Формулы-1». В последствии, они избежали уголовного срока, несмотря на действия, сопряжённые со смертельными рисками для пилотов и для протестующих.

Директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл заявил, что есть «высокая вероятность травм или смертей» в случае, если протесты будут снова проводиться на трассе.

Сегодняшняя основная гонка в рамках Гран-при Великобритании начнётся в 17:00 по мск.