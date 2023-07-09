Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На «Сильверстоуне» усилена охрана в связи с возможным экологическим протестом

Организаторы Гран-при Великобритании усилили меры по безопасности из-за возможного протеста экологической организации «Просто остановите нефть» во время сегодняшней гонки, сообщает Daily Mail.

На трассе установлены камеры с функцией распознавания лиц, для того, чтобы сохранить в безопасности мероприятие, на котором будет около 150 000 человек.

Активисты заверили, что продолжат пытаться срывать спортивные мероприятия до тех пор, пока правительство Великобритании не примет меры по остановке добычи ископаемого топлива.

Директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл заявил, что есть «высокая вероятность травм или смертей» в случае, если протесты будут снова проводиться на трассе.

Сегодняшняя основная гонка в рамках Гран-при Великобритании начнётся в 17:00 по мск.