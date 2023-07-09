Льюис Хэмилтон — о встрече с Брэдом Питтом: возможно лучший брифинг, что когда-либо был

Гонщики Формулы-1 высказали позитивный фидбэк по поводу присутствия именитого актёра Брэда Питта на пятничном брифинге, сообщает Motorsport.

Питт вместе с режиссёром Джозефом Косински посетил встречу, чтобы представить и заранее поблагодарить всех пилотов за понимание в связи с возможными неудобствами, связанными с производством нового фильма про Формулу-1. Команда по съёмке фильма получила выделенное место в паддоке и пит-лейне.

«Возможно лучший брифинг, что когда-либо был», — заявил пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

«Брэд Питт шутил, веселился и вёл себя как просто один из ребят, не терпится увидеть фильм. Когда встречаешься с людьми подобного масштаба, как Роджер Федерер, Том Круз и теперь Брэд Питт, в итоге понимаешь, что они такие же обычные люди, как и ты», — рассказал партнёр Льюиса по команде Джордж Расселл.

«Это весело, это новое лицо, очень неожиданно увидеть Питта на нашем брифинге. Они немного рассказали, чего ждать от этого фильма, они высказали очень интересные идеи. Жду возможности увидеть конечный продукт», — сказал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.