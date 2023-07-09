Уэббер — о прорывах Переса: в гонке так может даже старый пердун вроде меня

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о неудачном выступлении пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который вчера, 8 июля, не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании. Примечательно, что ранее мексиканец не добирался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.
«Думаю, совершенно ясно, что на данный момент квалификация — это его слабость. А также, когда происходят какие-либо изменения в условиях подготовки, из-за которых ему сложнее понять, как проехать эти чистые круги, у него возникают всевозможные проблемы.
Так что это как колода карт. Мы видели, что субботние отборочные для него не сработали. В гонках, приятель, на такой машине любой может двигаться вперёд, даже я, можно быть даже старым пердуном, каким я являюсь сейчас.
Ему нужно разобраться в квалификации, ему нужно разобраться в смешанных условиях, и я думаю, с ним всё будет в порядке. Но на этом уровне ты должен уметь выступать в любых условиях...» — приводит слова Уэббера PlanetF1.
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