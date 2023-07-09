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Фото: Хосеп Гвардиола посетил Гран-при Великобритании Формулы-1

Фото: Хосеп Гвардиола посетил Гран-при Великобритании Формулы-1
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Звёздный футбольный тренер Хосеп Гвардиола, руководящий английским клубом «Манчестер Сити», стал одним из гостей проходящего в Сильверстоуне Гран-при Великобритании Формулы-1.

Испанец был замечен в стане команды «Мерседес» рядом с главой коллектива и многократным победителем серии Тото Вольфом.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720.
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241.
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372.
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491.
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810.
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939.
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969.

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