Фото: Хосеп Гвардиола посетил Гран-при Великобритании Формулы-1

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Звёздный футбольный тренер Хосеп Гвардиола, руководящий английским клубом «Манчестер Сити», стал одним из гостей проходящего в Сильверстоуне Гран-при Великобритании Формулы-1.

Испанец был замечен в стане команды «Мерседес» рядом с главой коллектива и многократным победителем серии Тото Вольфом.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720.

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241.

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372.

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416.

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491.

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810.

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939.

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969.

Ранее появились фотографии машины, которую создали для съёмок фильма с Брэдом Питтом о Формуле-1.