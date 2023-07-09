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Сайнс признался инженеру по радио, что забыл один из планов стратегии на гонку

Сайнс признался инженеру по радио, что забыл один из планов стратегии на гонку
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс во время Гран-при Великобритании признался инженеру по радио, что забыл один из планов стратегии на гонку.

Инженер: «Мы думаем о плане Б»
Сайнс: «А что такое план Б? Я забыл»

Гран-при Великобритании проходит в эти минуты. После 26 кругов гонки лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Карлос Сайнс занимает пятую строчку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Великобритании — 2023. Онлайн-трансляция гонки

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