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«Ред Булл» повторил рекорд «Макларена» по количеству побед подряд в Формуле-1

«Ред Булл» повторил рекорд «Макларена» по количеству побед подряд в Формуле-1
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На автодроме Сильверстоуна завершился Гран-при Великобритании Формулы-1, победителем которого стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для австрийского коллектива эта победа стала 11-й кряду в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Ред Булл» повторил рекорд «Макларена» по количеству побед подряд в Формуле-1 — по 11.

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.
8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.
9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.
Пьер Гасли («Альпин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1

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