Ферстаппен отреагировал на победу в Великобритании, объяснив проигранный Норрису старт

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля.

«Старт получился ужасным, была небольшая пробуксовка, и нужно разобраться с этим. В прошлом году я стартовал лучше. Несмотря на это, оба «Макларена», а особенно Ландо, были очень быстры. Потребовалось несколько кругов, чтобы пройти его, после чего я смог удержать разрыв.

После сейфти-кара было непросто сохранить жизнь «софту». Очень рад тому, что мы снова выиграли, 11 побед подряд – просто невероятно. Нам не всегда было легко. Плохой старт сделал гонку более захватывающей. Сегодня Ландо отлично выступил», – сказал Ферстаппен после выступления.