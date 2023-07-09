Общий зачёт Формулы-1: преимущество Ферстаппена выросло до 99 очков

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 99 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» также сохраняет уверенное лидерство.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 411 очков.

2. «Мерседес» — 203.

3. «Астон Мартин» — 181.

4. «Феррари» — 157.

5. «Макларен» — 59.

6. «Альпин» — 47.

7. «Уильямс» — 11.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 2.