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Общий зачёт Формулы-1: преимущество Ферстаппена выросло до 99 очков

Общий зачёт Формулы-1: преимущество Ферстаппена выросло до 99 очков
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 99 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.
9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» также сохраняет уверенное лидерство.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 411 очков.
2. «Мерседес» — 203.
3. «Астон Мартин» — 181.
4. «Феррари» — 157.
5. «Макларен» — 59.
6. «Альпин» — 47.
7. «Уильямс» — 11.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 2.

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