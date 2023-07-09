Хэмилтон: когда я увидел «Макларен» в скоростных поворотах, то подумал — вау!

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, где он финишировал третьим.
«Это не я так пробился, это так помогли болельщики, я чувствовал их поддержку и энергию. Я также поздравляю Ландо и «Макларен», ведь я начинал карьеру в этой команде. Когда я увидел, как они проходили скоростные повороты, то подумал — вау!
Старт для нас не был блестящим, но вот длинный отрезок на «медиуме» был хорошим. Всё же мы как команда не так далеко, и хорошо это знать.
Борьба с Ландо на рестарте? Как только он проехал 14-й и 15-й повороты, то уехал от меня. У нас было хорошее сражение, однако не хватало темпа на прямых. Финиш третьим после старта седьмым — в любом случае отличная работа», – сказал Хэмилтон после выступления.
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