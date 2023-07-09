Пиастри: даже приятно, когда ты расстроен четвёртым местом

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал четвёртый результат на Гран-при Великобритании.

«Самое приятное, что мы добились этих результатов по праву. Одно дело, когда ты получаешь их благодаря везению, но мы действительно были второй по скорости командой, что стало очень приятным сюрпризом.

Мне не повезло со временем выезда сейфти-кара, из-за чего Льюис получил «бесплатный» пит-стоп. В какой-то степени даже приятно, когда ты расстроен четвёртым местом, учитывая, где мы были в начале года.

Отдаю должное команде. Очевидно, что поставленные на машину обновления работают отлично. Приятно вернуться в число лидеров. На некоторых трассах у нас всё ещё будут слабости. У нас есть очевидные сильные стороны. Думаю, «Сильверстоун» хорош для нашей машины. Но мы думали, что Австрия будет сильно выделяться, а в итоге здесь мы стали даже сильнее. Здорово иметь такую скорость две гонки подряд. Мы будем стремиться к тому, чтобы так было и дальше», — приводит слова Пиастри Sky Sports.