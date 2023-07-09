Вассёр признал стратегическую ошибку «Феррари» на Гран-при Великобритании

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу Гран-при Великобритании.
«Думаю, что первые проблемы у нас возникли в пятницу, когда мы не смогли провести симуляцию гонки с Шарлем и попробовали только «софт». Тогда мы немного испугались деградации, поэтому мы решили выбрать «медиум» и «хард». И даже с этими составами мы не смогли поднажать, мы были слишком консервативны в выборе шин, и деградация оказалась намного медленнее, чем мы ожидали. Мы много потеряли, Шарль, я думаю, мог бы добиться гораздо большего до машины безопасности. Потом нам не повезло с выездом сейфти-кара, мы потеряли несколько позиций. Но главной проблемой было то, что мы работали с шинами слишком консервативно», — приводит слова Вассёра Motorsport.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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