Хэмилтон: нам с «Мерседесом» нужно серьёзно поговорить о том, что делать дальше

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон заявил, что по-прежнему недоволен положением дел в команде, несмотря на подиум в гонке Гран-при Великобритании.

«Последние полтора года были сезоном взлётов и падений. Нам предстоит основательная работа. Думаю, я в точности понимаю, что нам нужно сделать. Нам нужно серьёзно поговорить о том, что делать дальше.

Результат «Макларена» является доказательством того направления, которое они выбрали. Их езда на высокой скорости впечатляет. У нашей машины есть свои сильные стороны, она хороша в долгих заездах. Как только у нас появится сопоставимая с «Маклареном» задняя часть, мы встанем на путь», – приводит слова Хэмилтона Daily Mail.