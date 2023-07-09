Супермодель Кара Делевинь ответила, почему отказала в интервью на стартовой решётке Ф-1

Примечательный эпизод произошёл на стартовой решётке перед гонкой Гран-при Великобритании.

Ведущий Sky Sports Мартин Брандл подошёл ко всемирно известной фотомодели и актрисе Каре Делевинь для комментария, однако последняя ответила отказом, несмотря на то что все гости, попадающие на стартовую решётку, должны давать ему интервью.

Брандл не растерялся и, отходя от знаменитости, иронично произнёс: «Не сомневаюсь, это было бы невероятно интересно».

После начавшейся критики Делевинь прокомментировала инцидент в социальных сетях:

«Рядом со мной стоял не агент, а представитель Ф-1. Мне сказали не отвечать, что я и сделала. Спасибо, что услышали две стороны. В любом случае я получила большое удовольствие сегодня и была рада, несмотря на то что могут подумать».