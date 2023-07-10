Брэд Питт раскрыл подробности фильма о Формуле-1 со своим участием

Звёздный голливудский актёр Брэд Питт поделился подробностями относительно съёмок художественного фильма о Формуле-1. Ранее Питт посетил Гран-при Великобритании, где проходила часть съёмок.
«Должен сказать, здорово оказаться здесь. Было так весело и прекрасно. Что касается фильма, то я играю парня, который участвовал в гонках в 90-х. Потом он попадает в ужасную аварию, как бы сходит с ума и исчезает, а затем вновь гоняется, но в других дисциплинах. Затем его друг, которого играет Хавьер Бардем, предстаёт в качестве владельца команды. Она занимает последнее место, они 21-е или 22-е в турнирной таблице и никогда не набирали ни единого очка. И у них есть молодой феномен, которого играет Демсон Идрис. И вот он меня приглашает, чтобы я помог», — сказал Питт в интервью Sky Sports.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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