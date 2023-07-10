Появились фото Брэда Питта на стартовой решётке Гран-при Великобритании

Появилось несколько фото, на которых популярный голливудский актёр Брэд Питт находится на стартовой решётке Гран-при Великобритании. Вместе с Питтом можно заметить пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, а также ещё одного актёра, Демсона Идриса, с которым Брэд снимается в художественном фильме о Формуле-1.
Во время уикенда в Сильверстоуне проходила часть съёмок фильма. У Питта там был собственный бокс.
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Напомним, победителем Гран-при Великобритании стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым был Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Топ-3 замкнул семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, пройдёт с 21 по 23 июля.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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