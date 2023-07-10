Экс-руководитель «Феррари» Арривабене высказал отношение к работе Вассёра в команде

Бывший руководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене высказался о боссе «Феррари» Фредерике Вассёре.
«Я знаю Вассёра уже некоторое время. Он добился больших успехов с «Альфа Ромео» и открыл такого чемпиона, как Леклер. Но в Маранелло работать нелегко. Это совсем другая организация, где нужно руководить большим количеством людей. Бренд красивый, но трудиться там тяжело. Давление действительно большое. Требуется время, чтобы освоиться и во всём разобраться. Кроме того, надо также понять, что для Италии означает «Феррари». Так что он был прав, не став навязывать свои правила. В первую очередь нужно было поближе со всеми познакомиться. Роль руководителя команды состоит в том, чтобы мотивировать команду всегда делать всё возможное», — приводит слова Арривабене Sky Sport Italia.
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