Алонсо: седьмое место — это лучший результат, который мы могли показать с таким темпом
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался по поводу седьмого места на Гран-при Великобритании.
«Я думаю, что седьмое место — это лучший результат, который мы могли показать с таким темпом. Другие команды вылетали в субботу и финишировали девятыми и десятыми… Нам удалось этого избежать.
В последних гонках мы были не так быстры, но нужно смотреть на общую картину, для нас это подарок — быть сейчас на этой позиции, мы этого совсем не ожидали; посмотрим, если в конце другие команды финишируют впереди нас, то это будет потому, что они этого заслуживают.
Посмотрим, принесёт ли Венгрия что-то лучшее, на бумаге всё выглядит позитивно, но будет видно», — приводит слова Алонсо GPFans.
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