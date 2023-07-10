Алонсо: седьмое место — это лучший результат, который мы могли показать с таким темпом

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался по поводу седьмого места на Гран-при Великобритании.

«Я думаю, что седьмое место — это лучший результат, который мы могли показать с таким темпом. Другие команды вылетали в субботу и финишировали девятыми и десятыми… Нам удалось этого избежать.

В последних гонках мы были не так быстры, но нужно смотреть на общую картину, для нас это подарок — быть сейчас на этой позиции, мы этого совсем не ожидали; посмотрим, если в конце другие команды финишируют впереди нас, то это будет потому, что они этого заслуживают.

Посмотрим, принесёт ли Венгрия что-то лучшее, на бумаге всё выглядит позитивно, но будет видно», — приводит слова Алонсо GPFans.