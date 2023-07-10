Ральф Шумахер и Вольф поддержали идею изменить знаменитый поворот в Спа

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержали идею восстановления на трассе «Спа-Франкоршам» шиканы на знаменитом повороте «Красная вода», которая в последний раз использовалась почти 30 лет назад. Она была сооружена в 1994 году после гибели Айртона Сенны.

«Это резко снизит скорость и, следовательно, риск лобового столкновения на высоких скоростях», — сказал Шумахер.

«Нам нравится эта трасса, но мы должны подумать об этом. Как гонщик вы любите «Красную воду», но вы не можете просто оставить её в таком состоянии. Когда там погибают два молодых человека, которые ничего не могут с этим поделать, нужно менять трассу», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Напомним, недавно на бельгийской трассе погиб 18-летний голландский пилот Дилано ван’т Хофф. Несмотря на недавнюю реконструкцию, конфигурация трассы составлена таким образом, что пилоты на огромной скорости входят в поворот на вершине холма и не могут видеть, не стоит ли на траектории чья-то разбитая машина, как произошло с ван’т Хоффом.