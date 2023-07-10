Хэмилтон, Гасли и Леклер сделали селфи с Брэдом Питтом

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» и голливудским актёром Брэдом Питтом. Напомним, Питт посетил Гран-при Великобритании с целью участия в съёмках художественного фильма о Формуле-1.

«Особый гость», – подписал фото Гасли.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Напомним, победителем Гран-при Великобритании стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым был Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Топ-3 замкнул семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Венгрии, пройдёт с 21 по 23 июля.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: