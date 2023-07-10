В Екатеринбурге представили гоночный болид из комплектующих белорусского трактора

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продемонстрировали гоночный болид, который был составлен из комплектующих белорусского трактора.

Видео доступно в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что на ярмарке в Екатеринбурге также покажут и трактороцикл.

Международная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в этом году она пройдет с 10 по 13 июля. Темой станет устойчивое производство и стратегии его обновления