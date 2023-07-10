Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не должен нервничать, если вдруг занимает седьмое место

Двукратный чемпион мира испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после Гран-при Великобритании признался, что не переживает из-за спада результатов команды, если привести сравнение с её выступлением в начале сезона. В Сильверстоуне Алонсо показал седьмой результат.

«Я не слишком переживаю по поводу развития. В этом году машина лучше, чем мы ожидали. Мы боремся за то, о чём в начале года, вероятно, и мечтать не могли. Если мы сможем удержаться в топ-10 и сражаться с лучшими, это будет здорово. Но я думаю, что мы должны сосредоточиться на долгосрочной картине.

Мы не можем испытывать стресс каждый уикенд, если вдруг занимаем седьмое место, становимся четвёртыми или поднимаемся на подиум. Нам нужно быть очень прагматичными и сохранять концентрацию.

В этот уикенд мы не были достаточно быстры ни в одной сессии, поэтому и в гонке всё было так же. Чего «Астон Мартин» не хватает по сравнению с соперниками? Вероятно, всего понемногу», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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