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«Это спасло меня». Норрис объяснил, почему смог оторваться от Хэмилтона в Сильверстоуне

«Это спасло меня». Норрис объяснил, почему смог оторваться от Хэмилтона в Сильверстоуне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о конкуренции с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в гонке Гран-при Великобритании.

Напомним, Норрис и Хэмилтон вступили в борьбу за второе место после рестарта, и пилоту «Макларена» удалось сохранить позицию, несмотря на то, что он был на «харде».

«Это было очень весело, и в этом заслуга Льюиса. Большую часть времени мы провели бок о бок и были очень близки.

Я выбрал настройку с меньшей прижимной силой, чем у Оскара, подумав, что в гонке скорость на прямой может спасти меня. Итак, вы могли убедиться, что я был немного быстрее Льюиса, и это спасло меня, мне удалось удержаться на втором месте. О таких мелочах не знают, но им очень радуешься, когда принимаешь подобные решения», – приводит слова Норриса Sky Sports.

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