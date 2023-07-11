«Каждый год поражаюсь». Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу состоявшегося ранее Гран-при Великобритании. По его итогам Хэмилтон занял третье место. Товарищ Хэмилтона по команде Джордж Расселл был пятым. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Нет места лучше дома! Каждый год я поражаюсь здешней любви и энергии. Без всего этого у нас с командой не было бы того результата, которого мы добились. Ещё многое предстоит сделать, но, Сильверстоун, я глубоко люблю тебя», — написал Хэмилтон.
Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Венгрии, состоится с 21 по 23 июля.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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