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«Каждый год поражаюсь». Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Великобритании

«Каждый год поражаюсь». Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу состоявшегося ранее Гран-при Великобритании. По его итогам Хэмилтон занял третье место. Товарищ Хэмилтона по команде Джордж Расселл был пятым. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Нет места лучше дома! Каждый год я поражаюсь здешней любви и энергии. Без всего этого у нас с командой не было бы того результата, которого мы добились. Ещё многое предстоит сделать, но, Сильверстоун, я глубоко люблю тебя», — написал Хэмилтон.

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Венгрии, состоится с 21 по 23 июля.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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