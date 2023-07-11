Пьер Гасли: то, что сделал «Макларен», должно послужить примером для «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о необходимости продолжать работу над болидом, чтобы улучшить показатели. В качестве примера Гасли привёл команду «Макларен».

«Мы знаем, где теряем время, и нам явно есть над чем поработать. То, что «Макларен» сделал для улучшения результатов, должно послужить нам примером. Поэтому мы должны продолжать работать. Мы знаем наши слабые стороны и должны найти решения для их устранения», — приводит слова Гасли GrandPX.news со ссылкой на Canal Plus.

В настоящий момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 47 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 411 баллов. «Макларен» занимает пятую позицию, опережая «Альпин» на 12 очков.

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