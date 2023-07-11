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Марко: Норрис лучше всего подошёл бы «Ред Булл»

Марко: Норрис лучше всего подошёл бы «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«У него контракт с «Маклареном» до 2025 года, но он, безусловно, сильнейший из молодых гонщиков. Он также лучше всего подошёл бы «Ред Булл», учитывая его возраст. И ни для кого не секрет, что Макс и он — хорошие друзья», — приводит слова Хорнера Kleine Zeitung.

Ранее сообщалось, что Марко встретился с агентом Марком Берриманом, представляющим в том числе интересы пилота «Макларена» Ландо Норриса. Сообщается, что одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, могла быть карьера 23-летнего Ландо Норриса, добившегося значительного прогресса в последние годы. На фоне растущих слухов о будущем Серхио Переса, чей контракт с «Ред Булл» истекает в конце следующего сезона, кандидатура Норриса может быть рассмотрена в качестве варианта на замену мексиканскому гонщику.

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