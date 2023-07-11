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Роберт Шварцман прояснил, собирается ли он отказываться от гонок ради музыкальной карьеры

Роберт Шварцман прояснил, собирается ли он отказываться от гонок ради музыкальной карьеры
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Российский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о творческой деятельности. Не так давно Шварцман выпустил дебютную музыкальную композицию, которая получила название Active.

«Active уже вышла, и я хотел бы поблагодарить всех за позитивные комментарии и поддержку. Я уже определённое время работаю над этим. Некоторые из вас были удивлены, некоторые, возможно, всё ещё пребывают в замешательстве, но вот ещё немного подробностей о том, как и почему я решил выпустить эту песню.

Я всегда любил музыку, страсть к которой разделял со своим отцом! До сих пор помню, как мы слушали с ним так много разных песен во время поездок по Европе. Когда он скончался, я почувствовал, что хочу сделать что-то, что связывало бы меня с ним. И это помогло мне справиться с грустью. Я хотел преобразовать свои эмоции во что-то позитивное! Думаю, выражение наших эмоций делает нас сильнее в ментальном плане. Вот так и появилась на свет Active. Песня о прогрессе, о том, что необходимо быть в движении, а не стоять на месте в определённый момент или в ситуации в жизни, когда кажется, что двигаться дальше просто некуда. Я хотел чего-то запоминающегося, а не чего-то грустного.

Для тех, кому интересно, у меня нет абсолютно никаких планов покидать гонки, чтобы продолжить музыкальную карьеру. Я люблю гонки! Я посвятил и продолжаю посвящать всю свою жизнь гонкам, но я также люблю и другие вещи, в том числе музыку», — написал Шварцман.

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