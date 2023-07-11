«Ред Булл» показал фотографии Даниэля Риккардо с сегодняшних тестов

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фотографии резервного пилота команды Даниэля Риккардо с шинных тестов в Сильверстоуне.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

Ранее сообщалось, что Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва. В общем зачёте пилотов де Врис в настоящий момент занимает последнее место. Пилот не набрал ни одного очка.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что пилот команды «Альфа Таури» Ник де Врис может лишиться своего места до старта Гран-при Нидерландов.