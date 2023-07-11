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Источник: Ник де Врис уволен из «Альфа Таури»

Источник: Ник де Врис уволен из «Альфа Таури»
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Голландский пилот «Альфа Таури» Ник де Врис был уволен из команды. Об этом у себя в социальных сетях рассказал комментатор Аллард Калфф, у которого хорошие отношения с семьёй де Вриса.

В минувшем сезоне Ник был резервным пилотом «Мерседеса». Однако гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямсом», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседесом», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин». Ранее не раз сообщалось, что голландец может потерять место в «Альфа Таури».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

По версии издания F1-Insider, на замену де Врису придёт австралийский пилот Даниэль Риккардо, который сейчас является резервным пилотом «Ред Булл».

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