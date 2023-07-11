Ди Грасси: когда вы увольняете пилота после 10 гонок, это показывает, что найм был ошибкой

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси высказался об увольнении нидерландского пилота Ника де Вриса из «Альфа Таури». Ранее стало известно, что его заменит австралийский пилот Даниэль Риккардо.

«Когда вы увольняете гонщика после десяти гонок, это показывает, что процесс принятия решения о найме был неправильным.

Автогонки слишком полагаются на инстинкты «одного круга» или «результата одной гонки» вместо того, чтобы смотреть на конкретного гонщика в долгосрочной перспективе.

Есть так много методик и данных о том, как сделать машину быстрее, и так мало о том, чтобы выбрать подходящего гонщика», — написал ди Грасси в своём «твиттере».

Ник де Врис не набрал ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.