Источник: «Ред Булл» со следующего сезона сократит программу молодых пилотов

Журналист и эксперт Auto Motor und Sport Андреас Хаупт сообщил, что руководство «Ред Булл» намерено серьёзно сократить программу поддержки молодых пилотов.

«Ред Булл» хочет сократить программу молодых пилотов после этого сезона. Сейчас в рамках программы заняты 12 молодых пилотов. Ведутся разговоры о серьёзном сокращении на 2024 год. В «Ред Булл» хотя вкладывать средства только в действительно многообещающих талантливых пилотов», — приводит слова Хаупта Auto Motor und Sport.

Напомним, в минувшие выходные нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании Формулы-1. Таким образом, «Ред Булл» повторил рекорд «Макларена» по количеству побед подряд в Формуле-1 — по 11.