Стало известно, какое время Риккардо показал на тестах шин в Сильверстоуне

Авторитетный журналист Крис Медланд назвал время, которое Даниэль Риккардо показал на шинных тестах «Ред Булл» в Сильверстоуне (Великобритания).
«Если это что-то значит, «Пирелли» тестирует на этой неделе шины из более жёсткого состава, которым не нужны защитные покрытия. Сегодня лучшее время Риккардо за рулём «Ред Булл» было 1:27.415 с отставанием в 0,7 секунды от круга Макса Ферстаппена, который позволил ему завоевать поул — конечно, на разных шинах и в разных условиях», — написал Медланд в своём «твиттере».
Ранее журналист Лоуренс Баретто сообщил, что лучший круг Риккардо позволил бы ему попасть в первый ряд стартовой решётки Гран-при Великобритании, который прошёл в минувшие выходные.
Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно, что Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса в составе «Альфа Таури», перейдя в команду на правах аренды до конца сезона.
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