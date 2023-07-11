Албон: я бы не хотел, чтобы гонка Гран-при Великобритании продлилась ещё один круг

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал восьмое место в гонке Гран-при Великобритании.
«Да, в самом начале шёл дождь, на что я отчасти надеялся, но в любом случае это был отличный уикенд. Такое ощущение, что если думать о скорости машины, восьмое место было худшей позицией в свободных практиках, квалификации и гонке.
Мы ожидали, что гонка будет немного сложнее с Фернандо Алонсо и Чеко Пересом позади нас.
На старте были небольшие трудности, у меня было слабое сцепление с дорогой. Но затем на протяжении большей части гонки мы были в порядке. На самом деле и я и машина чувствовали себя довольно хорошо.
После выезда сейфти-кара была сложная гонка, потому что мы в основном пытались догнать… У нас был лучший темп, чем у Фернандо, что было немного неожиданно. Но затем Шарль довольно быстро финишировал.
Так что это была гонка с оглядкой вперёд и назад… Одним глазом вперёд, одним глазом назад. Я бы не хотел, чтобы эта гонка продлилась ещё один круг. Я думаю, Шарль обошёл бы меня. Если бы гонка длилась ещё два круга, Шарль обогнал бы нас обоих. И я бы обогнал Фернандо! Это моя теория!» — приводит слова Албона Motorsport Week.
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