«Уильямс» представил новый дизайн ливреи для ГП Сингапура, Японии и Катара

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила дизайн специальной ливреи, выполненной совместно с компанией Gulf. Ранее команда предлагала для голосования болельщиков несколько вариантов. Победил вариант под названием «Смелее смелого».

Фото: Уильямс https://twitter.com/WilliamsRacing

Фото: Уильямс https://twitter.com/WilliamsRacing

Фото: Уильямс https://twitter.com/WilliamsRacing

Выбранный болельщиками дизайн ливреи будет представлен на болидах пилотов команды Александера Албона и Логана Сарджента во время осенних этапов Гран-при Сингапура, Японии и Катара в текущем сезоне.

Ранее перед Гран-при Великобритании «Уильямс» представлял специальный дизайн ливреи для юбилейного, 800-го, Гран-при команды в Формуле-1. В рамках празднования команда разработала ливрею со специальным дизайном «Сильверстоун», которая отдавала дань уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу. Данный дизайн будет применён также во время Гран-при Венгрии.