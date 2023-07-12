Тото Вольф сравнил себя с Пепом Гвардиолой

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сравнил себя с главным тренером футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«Мышление и ценности у нас абсолютно одинаковые. Когда я слышу, как Пеп рассказывает о футболе, то это очень напоминает мне то, как я говорю о Формуле-1.

Параллели просто невероятные. Он провёл фантастический сезон, выиграв требл. Мы установили планку с восемью победами подряд в Кубке конструкторов. Надо подтягиваться», — приводит слова Вольфа GPFans.

Напомним, в завершившемся сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола стал одним из гостей проходящего в Сильверстоуне Гран-при Великобритании Формулы-1. Испанец был замечен в стане команды «Мерседес» рядом с Вольфом.