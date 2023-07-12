Новый вице-президент «Альпин» по автоспорту объяснил, может ли он заменить Зафнауэра

Новый вице-президент «Альпин» по автоспорту Бруно Фамен заявил, что не станет заменой нынешнему руководителю команды Отмару Зафнауэру. После недавних перестановок во французской команде Фамен вошёл в управляющий совет «Альпин» и отвечает за все дисциплины, куда входят Формула-1, гонки спорткаров и ралли-рейды.

«Для Отмара это ничего не изменит. Он остаётся руководителем команды, и функции остаются теми же. Что касается перестановок, то это просто нормальная эволюция структуры бренда. Давление есть всегда. Но необходимо понимать, что это хорошее давление, а не плохое. А вообще мне нравится работать под давлением. В Формуле-1 много работы, поэтому вполне логично, что я посвящаю ей больше всего времени», — приводит слова Фамена L’Equipe.

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