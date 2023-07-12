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«Ред Булл» вынудили объявить о переходе Риккардо в «Альфа Таури» раньше, чем планировалось

«Ред Булл» вынудили объявить о переходе Риккардо в «Альфа Таури» раньше, чем планировалось
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Появились подробности относительно увольнения голландца Ника де Вриса из «Альфа Таури» и перехода в эту команду на правах аренды австралийца Даниэля Риккардо.

Как информирует ESPN GB со ссылкой на свои источники, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, вчера, 11 июля, позвонил советнику гоночного коллектива Хельмуту Марко, просто чтобы сказать, насколько впечатляющим был темп Риккардо во время шинных тестов в Сильверстоуне. Вскоре после этого Марко перезвонил Хорнеру и сообщил, что только что уволил де Вриса.

Далее, отмечает издание, менеджер де Вриса рассказал об увольнении нескольким голландским журналистам, о чём те сообщили общественности. Это вынудило «Ред Булл» объявить в тот день о переходе в «Альфа Таури» Риккардо, хотя изначально австрийская команда собиралась сделать это объявления позже (на этой же неделе).

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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