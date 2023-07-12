Расселл обошёл Леклера в рейтинге гонщиков Формулы-1 от «Чемпионата»

В рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам по итогам каждого этапа Формулы-1, произошли изменения по итогам Гран-при Великобритании. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает удерживать лидерство, опережая Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. При этом напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Джордж Расселл обошёл пилота «Феррари» Шарля Леклера и вышел на четвёртую позицию благодаря более высокой оценке за этап на «Сильверстоуне».
Также стоит отметить рывок гонщика «Макларена» Оскара Пиастри: оценка 9,5 от «Чемпионата» позволила австралийцу переместиться с 11-й позиции на девятую, опередив Юки Цуноду и Эстебана Окона.
Напомним, полный промежуточный рейтинг гонщиков будет опубликован в материале во время летней паузы в Формуле-1.
Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-5):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,1 балла в среднем.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,8.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,9.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,6.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,5.
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