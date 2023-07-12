Хорнер: в Формуле-1 не будет ещё одного семилетнего доминирования
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его коллектив не сможет повторить успех «Мерседеса», выигравшего все чемпионаты с 2014 по 2020 год.
По мнению Хорнера, конкуренция между командами продолжит возрастать, что было доказано на минувшем Гран-при Великобритании.
«Есть вещь, которую мы знаем об этом виде спорта – всё будет сближаться. Вы уже видите, что это начинается, и самое важное в этом процессе – это стабильность.
Стабильность регламента сблизит команды, и это уже происходит. Не будет ещё одного семилетнего доминирования. Силовые установки довольно схожи, шасси развивается гораздо быстрее. И мы наблюдаем с начала сезона, как всё становится конкурентоспособнее», – приводит слова Хорнера издание Motorsport.
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