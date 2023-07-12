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Глава «Альпин» оценил моторный регламент на 2026 год

Глава «Альпин» оценил моторный регламент на 2026 год
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Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о новом моторном регламенте Формулы-1, подготовляемом к 2026 году.

«Если говорить о силовых установках, то мы хотим оставить как есть. Сейчас я не слежу за этим внимательно и не вовлекался в переговоры, но задавал несколько вопросов. И да, мы были рады оставить всё как есть. Маловероятно, что [новый] регламент изменится. Надеюсь, у нас не получится Франкенштейн.

Я помню встречи, на которых определялись правила, где все, включая меня, говорили, что гонки будут ужасными, машины будут выглядеть одинаково, а Ф-1 не будет прежней. Этого не произошло. Так что трудно предсказывать будущее, учитывая, что вопрос с шасси открыт. Надеюсь, мы до этого доберёмся», – приводит слова Зафнауэра издание Motorsport.

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