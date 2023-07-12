Франц Тост — об уходе из «Альфа Таури»: очевидное решение, молодость должна взять верх

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что решение о его уходе из команды было очевидным. В конце сезона 67-летний специалист покинет свой пост и завершит карьеру.
Реальность такова, что в конце сезона мне будет почти 68 лет, пришло время остановиться. Пора сделать это.
Я очень рад, что мы нашли на замену Питера Байера и Лорана Мекиса – двух очень опытных специалистов в Формуле-1. Я убеждён, что они проделают хорошую работу и справятся лучше меня.
Последние 18 лет получились очень интересными для меня. Я приехал в Фаэнцу 8 ноября 2005 года, и вместе с фантастическими людьми, которые уже там работали, мы создали отличную команду.
Решение об уходе не было сложным, поскольку оно было очевидным. Когда я был молодым, я работал с пожилыми коллегами и сказал себе, что если когда-то стану руководителем, то не буду держаться за это кресло, как приклеенный. Рано или поздно молодость должна взять верх. У молодых специалистов есть новые идеи, и это хорошо.
Для меня с самого начала было ясно, что я не буду руководить командой в 70 лет. Это было ясно и 20, и 18 лет назад. Просто потому, что я не такой человек. Я хочу, чтобы команда добивалась прогресса и была успешной. Думаю, с Питером и Лораном это получится», — приводит слова Тоста PlanetF1.
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