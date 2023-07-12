Монтойя: у «Ред Булл» нет причин менять Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о положении мексиканца Серхио Переса в команде «Ред Булл» на фоне слухов о его готовящейся замене.

«Не знаю… Нет причин брать другого пилота на место Чеко Переса. Нет причин рисковать отношениями в команде. Наличие Чеко в качестве напарника даёт комфортную атмосферу, и Макс не находится под давлением.

Иногда у Чеко получается выдать отличное выступление и разбудить Макса. Сейчас всё работает. Возможно, это решение стоит принять через два-три года и найти кого-то, потому у Макса сменится этап карьеры, что нормально. Он по-прежнему будет потрясающим, но всё будет иначе», – приводит слова Монтойи издание Vegas Insider.

Ранее Перес отреагировал на слухи о своём увольнении.