Монтойя: у «Ред Булл» нет причин менять Переса
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о положении мексиканца Серхио Переса в команде «Ред Булл» на фоне слухов о его готовящейся замене.
«Не знаю… Нет причин брать другого пилота на место Чеко Переса. Нет причин рисковать отношениями в команде. Наличие Чеко в качестве напарника даёт комфортную атмосферу, и Макс не находится под давлением.
Иногда у Чеко получается выдать отличное выступление и разбудить Макса. Сейчас всё работает. Возможно, это решение стоит принять через два-три года и найти кого-то, потому у Макса сменится этап карьеры, что нормально. Он по-прежнему будет потрясающим, но всё будет иначе», – приводит слова Монтойи издание Vegas Insider.
Ранее Перес отреагировал на слухи о своём увольнении.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2023
-
23:41
-
23:39
-
22:17
-
22:00
-
21:49
-
21:36
-
21:01
-
20:41
-
20:00
-
19:14
-
18:52
-
17:46
-
17:41
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:32
-
14:13
-
13:58
-
13:44
-
13:24
-
12:36
-
12:00
-
11:52
-
10:41
-
09:59
-
09:37
- 11 июля 2023
-
23:28
-
23:06
-
22:42
-
21:59
-
20:42
Партнерский контент