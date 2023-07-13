Украинский гонщик решил завершить карьеру после гибели коллеги по чемпионату в Спа

Украинский гонщик Александр Партышев объявил о завершении карьеры после гибели друга, нидерландского пилота Дилано ван'т Хоффа, во время гонки серии Formula Regional Championship by Alpine (ФРЕКА).

«С сожалением сообщаю, что завершаю свою карьеру пилота. Это решение тяжело давит на меня, так как представляет собой важный шаг в моей жизни. Однако обстоятельства, особенно несчастный случай, связанный с моим дорогим другом Дилано ван'т Хоффом, вынудили меня отреагировать таким образом.

Слова не могут выразить всю глубину моей благодарности за замечательную возможность, которая была предоставлена мне в качестве гонщика в течение славных восьми лет. Это путешествие было незабываемым, и я глубоко благодарен каждому человеку, который сопровождал меня в этом замечательном путешествии. Всем тем людям, которые были рядом со мной во время взлётов и падений, я выражаю искреннюю благодарность.

Я в долгу перед каждой командой, за которую мне выпала честь выступать. Каждое сотрудничество было отдельной главой в моей гоночной карьере, и я хочу отметить замечательную работу и непоколебимую поддержку, которую я получил от каждого члена команды. Вместе мы разделили победы, преодолели трудности и создали воспоминания на всю жизнь.

Моя благодарность распространяется и на мою любимую семью, чья непреклонная поддержка была основой моего пути. Они были моей опорой, давали безграничную поддержку и непоколебимую веру в мои способности. Их любовь и поддержка были рядом со мной во всех моментах моей гоночной карьеры, и я бесконечно благодарен за это.

В заключение я хотел бы выразить глубочайшую признательность всем, кто сыграл роль в формировании моего пути в качестве пилота. Ваш вклад, поддержка и непоколебимая вера в меня оставили неизгладимый след в моём сердце. Хотя моё время в качестве гонщика подходит к концу, воспоминания и опыт, которые я приобрёл, навсегда останутся в моей памяти. Спасибо вам от всего сердца. RIP Дилано», — написал Партышев на своей странице в социальной сети.

Партышев выступал в гоночной серии ФРЕКА, многие эксперты называли его претендентом на попадание в Формулу-1 в будущем.