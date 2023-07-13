Ферстаппен выиграл награду ESPY как лучший гонщик года

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал обладателем награды «Лучший гонщик года» от ESPY.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Великобритании, доведя преимущество в общем зачёте пилотов Формулы-1 до 99 очков. Сейчас в его активе 255 баллов. У Серхио Переса (также «Ред Булл»), занимающего второе место, 156 очков.

В прошлом сезоне голландец стал победителем Формулы-1. Тогда он заработал 454 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя, Шарля Леклера («Феррари») на 146 очков. Тройку сильнейших в сезоне-2022 замкнул напарник Макса по команде — Серхио Перес.

ESPY Award — премии, присуждаемые американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.