«Мерседес» показал Мика Шумахера в шлеме отца

Команда Формулы-1 «Мерседес» показала фотографию резервного пилота команды Мика Шумахера в шлеме отца Михаэля.
Напомним, Мик Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010–2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы головы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация о том, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
- 13 июля 2023
-
13:25
-
13:12
-
12:45
-
11:28
-
11:02
-
09:54
-
00:39
- 12 июля 2023
-
23:41
-
23:39
-
22:17
-
22:00
-
21:49
-
21:36
-
21:01
-
20:41
-
20:00
-
19:14
-
18:52
-
17:46
-
17:41
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:32
-
14:13
-
13:58
-
13:44
-
13:24
-
12:36
-
12:00
-
11:52
-
10:41