Сейвуд: у Норриса может быть пре-контракт с «Феррари», «Мерседес» хочет заполучить Леклера

Известный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал о свежих слухах о контрактах гонщиков, которые ходили в паддоке во время Гран-при Великобритании.

«Есть люди, которые считают, что у Ландо уже может быть что-то вроде предварительного контракта с «Феррари». Не вижу такой путь развития карьеры логичным, учитывая, где сейчас «Феррари», однако и переход в «Ред Булл» в попытке победить Макса Ферстаппена тоже может превратить карьеру в ад.

Мельница слухов также гласит, что Карлос Сайнс уйдёт в 2025 году в «Ауди», в то время как другие считают, что Шарль Леклер окажется сумасшедшим, если останется в «Феррари», и что «Мерседес» хотел бы его заполучить. Я не говорю, что что-то из этого правда, я просто указываю на разговоры.

Большой вопрос — будущее Серхио Переса. У мексиканца есть контракт на 2024 год, однако у команды есть опасение, что если конкуренция в следующем году вырастет, то «Ред Булл» может понравиться более классный второй пилот. Думаю, вероятно, именно поэтому Даниэлю Риккардо дали шанс показать себя в «Альфа Таури».

Последние спекуляции также предполагают, что Лиам Лоусон, скорее всего, окажется в «Альфа Таури», а вот истории про связь Алекса Палоу с «Ред Булл» сходят на нет. И пусть пилот IndyCar общается с другими командами, наибольшие шансы на то, что он останется в IndyCar», — написал Сейвуд.