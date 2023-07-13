Из-за Переса «Ред Булл» показал худшую серию в квалификациях с 2007 года
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Последние пять квалификаций стали для «Ред Булл» худшими с 2007 года: мексиканцу Серхио Пересу на протяжении предыдущих пяти квалификационных сессий не удавалось пробиться в третий сегмент. Как информирует RaceFans, хуже Переса за 16 лет выступал только шотландец Дэвид Култхард.
Средняя стартовая позиция Переса на пяти последних Гран-при была 14,6. Показатель Култхарда в 2007 году был 14,8 (Гран-при Европы, Венгрии, Турции, Италии и Бельгии).
«Ред Булл» сейчас уверенно лидирует в Кубке конструкторов, набрав 411 очков. На втором месте располагается немецкая команда «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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