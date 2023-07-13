В Мадриде заявили о договорённости с Формулой-1 о проведении Гран-при
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Президент исполнительного комитета выставочного комплекса Ifema Madrid Хосе Висенте де лос Мозос выразил уверенность в проведении Гран-при Формулы-1 в Мадриде.
«Я уже знаю, когда мы подпишем соглашение», — приводит слова Висенте де лос Мозоса издание Europa Press.
По словам Висенте де лос Мозоса, сейчас он поддерживает контакты с руководителем Формулы-1 Стефано Доменикали.
Ожидается, что Мадрид ежегодно от Гран-при может получать до € 500 миллионов доходов. При этом отмечается, что организаторы этапа «Королевских гонок» в Мадриде не хотели бы конфликтовать с Гран-при Испании, который проходит в Барселоне, и рассчитывают на включение в календарь обеих гонок.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
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