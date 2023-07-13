Стали известны результаты пилотов на шинных тестах в Сильверстоуне

Завершились шинные тесты, которые итальянская компания «Пирелли» в течение двух дней проводила на трассе в Сильверстоуне. Целью тестов был сбор информации для разработки шин на 2024 год. Программа предусматривала сравнение разных типов покрышек без использования термочехлов. В общей сложности за два дня испытаний была преодолена дистанция в 3151 километр.

Участие в тестах принимали «Ред Булл», «Хаас» и «Уильямс». Предлагаем ознакомиться с лучшим временем прохождения круга, которое показал каждый из пилотов, участвовавших в тестах.

Результаты шинных тестов в Сильверстоуне:

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1:27:415, 110 кругов.

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:30:276, 41 круг.

3. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:31:247, 64 круга.

4. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:32:448, 104 круга.

5. Александер Албон («Уильямс») – 1:32:453, 92 круга.

6. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 1:33:634, 124 круга…

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: